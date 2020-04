Η EFL ενημέρωσε τις ομάδες για πιθανή διακοπή των πρωταθλημάτων

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αποφασιστεί πως το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί, χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες και πως όλα τα ματς θα μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση ή από το διαδίκτυο.

Πλέον στην Αγγλία παρουσιάζουν νέα δεδομένα σχετικά με το μέλλον των τριών μικρότερων κατηγοριών της Αγγλίας, δηλαδή τη Championship, League One και League Two και όπως αναφέρει η Dail Mail, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τα πρωταθλήματα να μην ολοκληρωθούν.

H EFL προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει κάθε τρόπο, ώστε να τα πρωταθλήματα να ξεκινήσουν με ασφάλεια αλλά όλα τα πιθανά σενάρια οδεύουν σε... αδιέξοδο.

Οι αρχηγοί των ομάδων μετά από συνάντηση που είχαν με το διοικητικό συμβούλιο του EFL, ενημερώθηκαν για τις σκέψεις της διοργανώτριας αρχής και θα μεταβιβάσουν την πρόταση για ενδεχόμενη διακοπή των πρωταθλημάτων στους συμπαίκτες τους.

