Ποκετίνο: «Να προπονήσω την Τότεναμ πριν πεθάνω κερδίζοντας τίτλο» (vid)

Ο Αργεντίνος προπονητής που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είναι ψηλά στην λίστα της Νιούκαστλ, μιλώντας για την πρώην ομάδα του όχι μόνο δεν έβγαλε πικρία, αλλά δεν έκρυψε πως θέλει κάποια στιγμή να επιστρέψει. Αναλυτικά ανέφερε: «Βαθιά στην καρδιά μου, είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα βρεθούν κάποια στιγμή. Μπορεί σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια, αλλά πριν πεθάνω θέλω να προπονήσω και πάλι την Τότεναμ και να προσπαθήσω να κερδίσω έναν τίτλο. Θέλω να νιώσω τι σημαίνει να κερδίζεις έναν τίτλο με την Τότεναμ γιατί οι φίλαθλοι της είναι εκπληκτικοί».

"From the day that I left the club, my dream is to one day be back and finish the work we didn't finish..."

"Deep inside I would like one day to be back, this club is special."

Spurs fans, stay calm.

Mauricio Pochettino wants to return in the future #UCLThrowback pic.twitter.com/khUGv8hqqZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 29, 2020