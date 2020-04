Ο Λίνγκαρντ σουτάρει καλύτερα… ζαλισμένος (vid)

Έγινε «ανέκδοτο» στο τέλος του 2019, όταν ο ετήσιος απολογισμός του σε γκολ και ασίστ ήταν μηδέν. Ο αριθμός παραμένει σταθερός για τον Τζέσι Λίνγκαρντ και στους πρώτους μήνες της νέας δεκαετίας και η αναστολή της δράσης του κορονοϊού ίσως και να έδωσε «ανάσα» στον Άγγλο εξτρέμ να βρει τον εαυτό του.

Προς το παρόν, έχει αυξήσει τον πήχη όσο #μένεισπίτι και στο πλαίσιο φιλανθρωπικού challenge για τον NHS, δοκίμασε να σουτάρει μετά από 10 στροφές γύρω από τον εαυτό του.

Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία:

Manchester United's Jesse Lingard and a dizzy penalty... that's it! #BigNightSpin #bbcfootball #ManUtd pic.twitter.com/QJ7oS3MNT2

— BBC Sport (@BBCSport) April 28, 2020