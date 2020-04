ΜένουμεΣπίτι: Ο «λόρδος» Μπέντνερ και ο σκύλος του στο TikTok (vid)

Αν υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που έπρεπε να έχει TikTok τόσο καιρό στην καραντίνα, αυτός ήταν ο Νίκλας Μπέντνερ. Ο ένας και μοναδικός «λόρδος» έκανε επιτέλους την εμφάνισή του στη διάσημη πλατφόρμα και η αλήθεια είναι δεν ξέραμε πόσο το χρειαζόμασταν.

Ο άλλοτε στράικερ των Άρσεναλ, Γιουβέντους και πρόσφατα της Κοπεγχάγης (η οποία τον άφησε ελεύθερο από τον περασμένο Γενάρη), έκανε δυναμική εκκίνηση ανεβάζοντας βιντεάκι με τον σκύλο του, στο στυλ του διάσημου challenge «flip the switch». Κι αυτή ίσως να είναι μόνο η αρχή από όσα θα μας σερβίρει ο… θρυλικός Δανός.

Απολαύστε τον:

Nicklas Bendtner and his dog have nailed the flip the switch challenge

(via philineroepstorff/Instagram) pic.twitter.com/ROZvTcADAw

— ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2020