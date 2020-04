Στη Λίβερπουλ συνεχίζουν τις προπονήσεις από το σπίτι μέσω επίβλεψης από την κάμερα και αρνούνται να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου αν η Κυβέρνηση δεν εγγυηθεί την ασφάλεια όλων αναφορικά με την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού.

Στην τελευταία επικοινωνία των παικτών, των γυμναστών και του Κλοπ στο νέο βίντεο που έδωσαν οι «κόκκινοι» στη δημοσιότητα, αρχικά έγινε κουβέντα για τα μαλλιά, το τσουλούφι του Σακίρι και τον Τσάμπερλεϊν που τόνισε ότι δεν ήξερε καν ότι έχει τρίχες στον αυχένα!

Έπειτα, η κουβέντα πήγε στην ήττα του Αλεξάντερ – Άρνολντ από τον Ζότα της Γουλβς στον τελικό του τουρνουά της Premier League στο playstation και ο «Τσάμπο» άρχισε να του λέει ότι ο αντίπαλός του τον τσάκισε και πως θα έπρεπε να έχει παίξει κι εκείνος.

«Βάλε τους στο mute» είπε ο Κλοπ στον συνεργάτη του και γέλασε!

