Ομπαμεγιάνγκ: Έπρεπε να έχει ανανεώσει... χθες (pics & vids)

Το συμβόλαιο του «Όμπα» με τους «κανονιέρηδες» ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι με την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου – αν κι ακόμα δεν γνωρίζει κανείς πότε θα τελειώσει η φετινή και θα κάνει σέντρα η επόμενη – οι δύο πλευρές μπαίνουν στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας τους.

Αν και τα δημοσιεύματα ήταν τέτοια που ανέφεραν ότι η Άρσεναλ ήταν πλέον έτοιμη ν' ακούσει προσφορές για τον παίκτη, ίσως και με το σκεπτικό πως θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα αρκετά καλό ποσό από την πώλησή του, τις τελευταίες ώρες δείχνει το σκηνικό να έχει ανατραπεί. Ο παίκτης (που μετά την ιστορία με τον Τζάκα πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού!) παρουσιάζεται θετικός για ανανέωση, ο πατέρας του με ποστάρισμα στα social media τον προέτρεψε να παραμείνει στο «Έμιρεϊτς» και υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η Άρσεναλ θα έπρεπε να τον έχει ανανεώσει... χθες και θα είναι «έγκλημα» αν τον χάσει.

Σε σύνολο 97 αγώνων με τη φανέλα της Άρσεναλ από την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίο του 2018, όταν και επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του, μέχρι και σήμερα, ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει σκοράρει 61 φορές. Έχει μοιράσει 13 ασίστ και έχει αγωνιστεί συνολικά σε 97 αναμετρήσεις. Αυτά τα 61 γκολ που έχει καταφέρει να πετύχει ο 30χρονος επιθετικός, είναι με διαφορά τα περισσότερα που έχουν επιτευχθεί απ' οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή των «κανονιέρηδων» τουλάχιστον από το 2015...

Παίκτες όπως οι Ράμσεϊ, Οζίλ, Γουόλκοτ, Λακαζέτ, Ζιρού και Αλέξις Σάντσες δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν στα επίπεδα του «Όμπα», με τον Χιλιανό να σταματάει στα 55 γκολ μέχρι να μετακινηθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι εκεί να κάνει μια τρύπα στο νερό για να παίξει φέτος στην Ίντερ μαζί με τον Ρομέλου Λουκάκου. Σε επίπεδο Premier League, ο Γκαμπονέζος έχει 74 ματς με 49 γκολ και 10 ασίστ, 123 λεπτά/γκολ και 72% επιτυχημένες μεταβιβάσεις. Και φυσικά ο αριθμός των τερμάτων του στο πρωτάθλημα είναι ο μεγαλύτερος από κάθε άλλον οποιασδήποτε άλλης ομάδας από τον Γενάρη του 2018!

Δείτε τα επιτεύγματα του Γκαμπονέζου...

No player has scored more Arsenal goals than P-E Aubameyang in the last 5 seasons.

Pierre-Emerick Aubameyang has scored more Premier League goals for Arsenal (49) since the start of the 2015/16 season than any other player.

Yes, you're right, he did only join in January 2018. pic.twitter.com/onbOdi7BHB

