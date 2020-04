Οταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποστόμωσε τους οπαδούς της Τσέλσι (vid)

Οταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο προσπαθούσε περισσότερο στο παιχνίδι του να επιχειρεί θεαματικές ντρίμπλες παρά να ψάχνει το γκολ. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων δούλευε πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, σε αγώνα κόντρα στη Τσέλσι ο Πορτογάλος άσος επιχείρησε να κάνει μία... μαγική ενέργεια με την μπάλα, όπου στην αρχή δεν του βγήκε.

Οι οπαδοί των «μπλε» τον αποδοκίμασαν, βλέποντας τον να αποτυχαίνει. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Κριστιάνο κατάφερε να κάνει την ντρίμπλα την οποία ήθελε αποστομώνοντας την κερκίδα που τον χλεύαζε.

Cristiano Ronaldo really was the cockiest bastard going. pic.twitter.com/cnjV5sS8Xb

