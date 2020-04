Η διοργανώτρια Αρχή είχε προτείνει 30% μείωση μισθών σε όλους τους ποδοσφαιριστές των συλλόγων. Κάτι το οποίο δεν βρήκε σύμφωνες τις περισσότερες ομάδες.

Το προηγούμενο διάστημα οι παίκτες της Τσέλσι, είχαν συζητήσει μεταξύ τους και είχαν συμφωνήσει σε πιθανή μείωση των μισθών τους, ώστε να διευκολύνουν το σύλλογο σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, λόγω πανδημίας.

Παρ' όλα αυτά οι διοικούντες των «μπλε» αποφάσισαν πως δεν υπάρξουν περικοπές σε κανένα μέλος του συλλόγου. Ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και όλοι όσοι εργάζονται για την ομάδα δεν θα δουν κάποια αλλαγή στο μισθό τους.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis...

