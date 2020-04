Σαν σήμερα: Η... αήττητη Αρσεναλ εξασφαλίζει και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν (pics & vid)

Η σεζόν 2003-04 παραμένει αξέχαστη για τους φίλους της Αρσεναλ για πολλούς διαφορετικούς λόγους.

Σίγουρα αυτή η σεζόν αποτελεί ορόσημο για τον σύλλογο, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα, χωρίς να γνωρίσει ούτε μία ήττα! Πέρα από αυτή τη σπουδαία διάκριση, η Αρσεναλ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο στην έδρα της μεγαλύτερης της αντιπάλου, Τότεναμ στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν.

Οι «κανονιέρηδες» ήθελαν μόνο έναν βαθμό για να στεφθούν κι επίσημα πρωταθλητές Αγγλίας. Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για το συγκρότημα του Αρσέν Βενγκέρ καθώς προηγήθηκε στο σκορ με κοντινή προβολή του Βιερά. Λίγα λεπτά αργότερα η Αρσεναλ διπλασίασε τα τέρματα της, με τον Πιρές.

Η Τότεναμ κατάφερε αρχικά να μειώσει με τον Ρεντκναπ και στη συνέχεια να ισοφαρίσει με τον Ρόμπι Κιν μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το 2-2 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Ωστόσο, η μεγάλη νικήτρια ουσιαστικά ήταν η Αρσεναλ, καθώς με τον βαθμό εξασφάλισε τον τίτλο, ολοκληρώνοντας μία ονειρική χρονιά.

