Ο Αντρέ Γκόμες προσπαθεί να θυμηθεί πως ήταν η ρουτίνα του όταν έπαιζε ποδόσφαιρο (vid)

Ο Αντρέ Γκόμες της Εβερτον,ο οποίος έλαβε μέρος και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του ePremierLeague Invitational, θέλησε να ακολουθήσει την ίδια ρουτίνα που ακολουθούσε όταν ήταν στα γήπεδα.

Αφού χαιρέτησε το πλήθος, υπέγραψε αυτόγραφο για τους... σκύλους του, έκατσε αναπαυτικά στην καρέκλα του και έπιασε το τηλεχειριστήριο του Playstation για να παίξει τον αγώνα του στο FIFA.

Trying at all cost keep the same routine #COYB@Everton @premierleague @EASPORTSFIFA @SkySports pic.twitter.com/6ToFRvPt9Q

— André Gomes (@aftgomes) April 24, 2020