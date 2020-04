Ο Ντόμινικ Μάτεο νίκησε τον καρκίνο! (pic)

Στην σκιά της παγκόσμιας μάχης κατά του κορονοϊού, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν καθημερινά τον δικό τους πόλεμο κόντρα σε άλλες ασθένειες. Μεταξύ αυτών και ο Ντόμινικ Μάτεο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι βγήκε νικητής στην μάχη κατά του καρκίνου.

Στα 45 του χρόνια, ο Σκωτσέζος άλλοτε διεθνής αμυντικός των Λίβερπουλ, Λιντς, Σάντερλαντ, Μπλάκμπερν και Στόουκ Σίτι, μοιράστηκε τα ευχάριστα για το γεγονός ότι άφησε πίσω του έναν όγκο στον εγκέφαλο.

«Χθες πήρα ΤΟ τηλεφώνημα, για το οποίο προσευχόμουν... Η εξέταση του εγκεφάλου μου ήταν καθαρή. Μετά από έξι μήνες φόβου, πόνου, χειρουργείο αποκατάστασης και θεραπείας. Είμαι υγιής! Μοιάζει απίστευτο! Το νοσοκομείο LGI & St James μου έσωσε την ζωή. Ήταν απλά απίστευτοι. Τα ευχαριστώ δεν θα είναι ποτέ αρκετά» έγραψε ο Μάτεο στο προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI &St James hospital saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough! pic.twitter.com/8nBY0NSHCt

— Dominic Matteo (Dominicmatteo21) April 23, 2020