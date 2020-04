Νέβιλ: «Ο Σκόουλς ήταν ο πιο δημοφιλής, μέχρι να... αρχίσει να μιλάει στην τηλεόραση»! (vid)

Ο Πολ Σκόουλς, όσο βρισκόταν εντός αγωνιστικού χώρου και έκανε τρομερά πράγματα με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», ήταν δημοφιλής ανάμεσα στους συναδέλφους του, καθώς ουδείς μπορούσε να μιλήσει με αρνητικά λόγια για εκείνον και να παραβλέψει την ποιότητά του.

Όλο αυτό, σταμάτησε από τη στιγμή που ο κοκκινοτρίχης άλλοτε χαφ της Γιουνάιτεντ άρχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση ως σχολιαστής και να εξαπολύει τα «πυρά» του προς πάσα κατεύθυνση.

«Ήταν ο πιο δημοφιλής ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, μέχρι την ημέρα που άρχισε να μιλάει στην τηλεόραση...» είπε γελώντας ο Γκάρι Νέβιλ σχολιάζοντας τον φίλο του.

"Scholes was the most popular players player of all time until he started speaking on television" @Gnev2 on Paul Scholes pic.twitter.com/yU0PJjyEEG

— Football Daily (@footballdaily) April 23, 2020