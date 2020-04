Κλοπ: «Φέρομαι στους παίκτες μου, όπως με τους γιους μου» (vid)

Ο κόουτς των επιτυχιών της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, στάθηκε στη σημασία της ιδιότητας του φίλου για τον τον άνθρωπο που έχει επιλέξει να βάλει στη ζωή του και στον οποίο οφείλει να λέει πάντοτε την αλήθεια.

Αυτό το έχει μεταφέρει στην δουλειά του στο Μέλγουντ για να λέει συνεχώς στους παίκτες του την πραγματική κριτική για τις εμφανίσεις τους με απώτερο στόχο τη βελτίωσή τους.

«Είναι το ίδιο με τους γιους μου... Για την ακρίβεια οι παίκτες μου είναι γιοι μου... Κάνω τα ίδια ακριβώς. Όσο πιο στενή σχέση έχεις μαζί τους, τόσο περισσότερο τους λες την αλήθεια γιατί σε εμπιστεύονται.

Θέλω πολύ να είμαι φίλος τους, αλλά δεν θέλω να είμαι κολλητός τους. Οι φίλοι σου λένε την αλήθεια για το καλό σου, τι είναι καλό και τι κακό. Θέλω να τους βοηθάω και αυτή είναι η δουλειά μου» είπε ο Kloppo.

"My players are like my sons"

