Ελάχιστες μέρες μετά την προπόνηση που είχε κάνει η ομάδα με τον Ζοσέ Μουρίνιο σε πάρκο στο Λονδίνο και την υποχρέωση του Πορτογάλου να ζητήσει συγγνώμη που δεν τήρησε τα μέτρα της Κυβέρνησης και δεν έδωσε το σωστό παράδειγμα, προκλήθηκε νέος σάλος με τους Οριέ και Σισοκό.

Οι δυο τους «ξεσκούριασαν» με σπριντάκια και ασκήσεις δίχως όμως να τηρήσουν απόσταση ασφαλείας, πράγμα για το οποίο δέχθηκαν κριτική και αυτό τους οδήγησε στην κοινή ανακοίνωση απολογίας, αναφέροντας:

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί αντιλαμβανόμαστε πως ως επαγγελματίες οφείλουμε να είμαστε πρότυπα, ειδικά σε τέτοιες δύσκολες περιόδους και πρέπει να τηρούμε τα μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας...».

| More troubling news for the club incoming as Serge Aurier and Moussa Sissoko train together. #THFC #COYS

pic.twitter.com/EJv4WtjNqs

— Harry Hotspur (@HarryHotspurWHL) April 21, 2020