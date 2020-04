Οι «αετοί», μέχρι πρότινος ήξεραν ότι όλα ξεκίνησαν για εκείνους το 1905. Ωστόσο, ο συγγραφέας, Πίτερ Μάνινγκ και η αναζήτηση που έκανε, έφερε στο φως στοιχεία που φανερώνουν ότι η λονδρέζικη ομάδα τελικά συστάθηκε το 1861 και έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι - ούσα εκ των ιδρυτικών μελών και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας - τον Μάρτιο του 1862.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FA αυτή τη στιγμή και δίχως να έχουν ληφθεί υπόψιν τα νέα ευρήματα για την Πάλας, ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός σύλλογος φυσικά είναι η Sheffield FC, ερασιτεχνικού επιπέδου και αμέσως μετά ως η παλαιότερη επαγγελματική ομάδα παρουσιάζεται η Νοτς Κάουντι με ημερομηνία ίδρυσης τον Νοέμβρη του 1862.

Πάντως, οι «αετοί» αποδέχθηκαν αμέσως τα νέα στοιχεία που τους μεταφέρθηκαν από τον συγγραφέα και μάλιστα ανέφεραν ότι το 2021 θα γιορτάσουν 160 χρόνια ζωής, όσα ορίζονται από το μακρινό 1861, έχοντας αποφασίσει πως υπάρχει βάση σε όλη αυτή την ιστορία και πως διαπιστώθηκε η ακριβής ημερομηνία που μπήκαν τα «θεμέλια» για τη δημιουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας...

So you think you know your football history?

The research behind our claim https://t.co/cUakKEhJ99#CPFC1861 pic.twitter.com/C3szgGKvvq

— Crystal Palace F.C. (H) (@CPFC) April 21, 2020