Ο νυν επιθετικός της Μπαρτσελόνα έβαλε μυαλό έπειτα από αρκετά περιστατικά παντελώς ανάρμοστης συμπεριφοράς προς αντιπάλους του, αφού, είχε δαγκώσει τον «εχθρό» τόσο στον Άγιαξ, όσο και στη Λίβερπουλ αλλά και στο Μουντιάλ του 2014 με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

Εκείνο τον Απρίλη του 2013, όταν το είχε επιχειρήσει με «θύμα» τον Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς της Τσέλσι και προτού τιμωρηθεί για 10 αγωνιστικές, ο Λουίς Σουάρες προσπαθούσε να καταλάβει αν θα μπορούσε να τη βγάλει καθαρή...

«Είχε έρθει στ' αποδυτήρια μετά το παιχνίδι και έλεγε ότι δεν το έκανε, προφανώς με την ελπίδα να μην το έχουν πιάσει οι τηλεοπτικές κάμερες... Θεωρώ πως εκείνη η τιμωρία που είχε συνεχιστεί και στα πρώτα ματς της επόμενης σεζόν όταν η Λίβερπουλ έφτασε μια ανάσα από τον τίτλο και ο Σουάρες ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος, ήταν η αιτία που χάθηκε το πρωτάθλημα για τα ματς που απουσίασε τότε ο Ουρουγουανός...» είπε ο Τζέιμι Κάραγκερ στην τηλεόραση του SkySports.

"He denied it at first thinking the cameras wouldn't pick it up"

