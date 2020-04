Οι «μπλε» είχαν κέφια εκείνο το απόγευμα της 21ης Απρίλη του 2003 και πήραν πανεύκολα τους βαθμούς της νίκης κόντρα στα «ζαχαρωτά», με δυο γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία του λονδρέζικου κλαμπ.

Μετά το προβάδισμα που έδωσε ο Γκούντγιονσεν στην Τσέλσι στο 24', ήρθε ένα θεότρελο γκολ από τον Χάσελμπαϊνκ με ακροβατική κεφαλιά στο 47' για το 2-0! Μάλιστα, η αντίδραση του παλαίμαχου φορ τα λέει όλα για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να σκοράρει, ενώ, ο Ρίτσαρντ Ράιτ που υπερασπιζόταν την εστία της Έβερτον τραυματίστηκε χτυπώντας στο δοκάρι.

Στο 90ο λεπτό ο Τζιανφράνκο Τζόλα ήταν εκείνος που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με τρομερή λόμπα από πλάγια αριστερά για το τελικό 4-1, με αυτό το γκολ να είναι και το τελευταίο της θητείας του Ιταλού στους «μπλε»...

A flying @jf9hasselbaink! His face says it all!

One of our four against Everton #onthisday in 2003... pic.twitter.com/BYJ39nO50B

— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 21, 2020