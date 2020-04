Σαν σήμερα: Το σόου και τα 4 γκολ του Αρσάβιν κόντρα στη Λίβερπουλ (vid)

Η Αρσεναλ είχε δαπανήσει ένα σημαντικό μεγάλο ποσό για να φέρει τον Αρσάβιν, στο Emirates από την Αγία Πετρούπολη. Η διοίκηση δικαιώθηκε και με το παραπάνω για την συγκεκριμένη μεταγραφή, βλέποντας τον Ρώσο μεσοεπιθετικό να εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή για την ομάδα.

Ο Αρσάβιν λίγους μήνες μετά την άφιξη του στους «κανονίερηδες» πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στην καριέρα του, στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στις 21 Απριλίου 2009.

Τότε, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα τέσσερις φορές! Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 4-4. Παρ' όλα αυτά οι «Reds» ήταν οι μεγάλοι χαμένοι της υπόθεσης.

Η Λίβερπουλ είχε ακόμα ελπίδες εκείνη τη χρονιά για επιστροφή στην κορυφή αλλά δεν είχε υπολογίσει στον Αρσάβιν, ο οποίος της κατέστρεψε τα σχέδια.

ON THIS DAY:

In 2009, Andrey Arshavin scored four goals at the Emirates as Arsenal drew 4-4 with Liverpool..

What a performance!

(via @Arsenal)pic.twitter.com/Ipfr417Mt6

— Oddschanger (@Oddschanger) April 21, 2020