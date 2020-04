Σαν σήμερα: Το συγκινητικό «αντίο» του Αρσέν Βενγκέρ με την Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια (vid)

Ο Γάλλος κόουτς, είχε αναλάβει τα ηνία των «κανονιέρηδων» τον Αύγουστο του 1996 και μετά από 22 χρόνια ανακοίνωσε στους φιλάθλους της ομάδας, πως θα αποχωρήσει από την ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησαν.

Ο Αλσατός έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι, ως τεχνικός των «κανονιέρηδων» στο ματς με την Χάντερσφιλντ, όπου η ομάδα του επικράτησε με 1-0.

Παρά τη νίκη, οι οπαδοί της Αρσεναλ δεν μπορούσαν να χαμογελάσουν καθώς ο Βενγκέρ είχε ανακοινώσει το τέλος του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο ίδιος μετά 1.235 παιχνίδια, 707 νίκες, 280 ισοπαλίες, 248 ήττες, 2.298 γκολ υπέρ, 1.227 γκολ κατά, 17 τρόπαια και μία αήττητη σεζόν, υποστήριξε πως πήρε αυτή την απόφαση, την κατάλληλη στιγμή.

Παρ' όλα αυτά δεν θα μπορούσε να μην έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων των «κανονιέρηδων» για τα όσα πρόσφερε στο κλαμπ.

«Ύστερα από αρκετή σκέψη και επαφές με τον σύλλογο, νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αποχωρήσω στο τέλος της φετινής σεζόν. Είμαι περήφανος που είχα το προνόμιο να προσφέρω στην ομάδα για τόσα πολλά αξέχαστα χρόνια. Ήμουν προπονητής της ομάδας με πλήρη αφοσίωση και ακεραιότητα.

Θέλω να ευχαριστήσω το επιτελείο, τους παίκτες, του Διευθυντές και τους οπαδούς που έκαναν αυτόν τον σύλλογο τόσο μοναδικό. Παροτρύνω τους φιλάθλους να σταθούν δίπλα και να την βοηθήσει να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Σ’ όλους όσοι αγαπάνε την Άρσεναλ προστατεύστε τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος. Η αγάπη μου και η στήριξή μου θα είναι για πάντα».

“Above all, I am like you, I am an Arsenal fan.”

OTD in 2018, Arsene Wenger announced that he would leave Arsenal after 22 years at the club. pic.twitter.com/wCAbiycSbT

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 20, 2020