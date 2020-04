Ο Αγουέρο γίνεται δάσκαλος και διδάσκει Ισπανικά σε μικρά παιδιά

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, του βρετανικού δικτύου για μάθηση εξ' αποστάσεως, εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας στην Αγγλία, με πρωταγωνιστές διάφορους αστέρες της show business.

Ενας από αυτούς είναι και ο επιθετικός των «πολιτών», Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος θα είναι αυτός ο οποίος θα μάθει σε μικρά παιδιά να μετρούν στα ισπανικά.

Στόχος του BBC με αυτή τη κίνηση είναι να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για πολλούς.

Μαζί με τους αστέρες συμμετέχουν και 200 δάσκαλοι και δασκάλες με έξι 20λεπτα μαθήματα ημερησίως ​

Man City star Sergio Aguero teams up with BBC to teach Spanish to children #mcfc https://t.co/MVYa6bNLZq

— Manchester City News (@ManCityMEN) April 19, 2020