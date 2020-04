Νέα Virtuals Sports* που αξίζει να δοκιμάσεις. |21+*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο μικρός, Ντάνιελ Όουτον, έγραψε προς τους «γλάρους», για να δηλώσει ότι έχει κάτι περισσότερο από 15 λίρες από τις οικονομίες που έχει κάνει και θα ήθελε να δώσει το ποσό για να βοηθήσει στο deal ώστε ο Γουάιτ να μείνει στο «Έλαντ Ρόουντ» και να μην επιστρέψει στο Μπράιτον.

Η κίνηση αυτή έκανε τους ανθρώπους των δύο συλλόγων να χαμογελάσουν, η Μπράιτον του απάντησε, ενώ και ο ποδοσφαιριστής ανταποκρίθηκε και ζήτησε μέσω social media να επικοινωνήσει μαζί του η οικογένεια του πιτσιρίκου!

Daniel Auton family please get in touch https://t.co/rFR7aUcR7M

— Benjamin White (@ben6white) April 19, 2020