Ο Γάλλος χαφ της Τσέλσι, είναι ο μοναδικός μέχρι σήμερα που έχει καταφέρει να κατακτήσει δυο διαδοχικά πρωταθλήματα με δύο διαφορετικές ομάδες.

Έπαιξε τον τρομερό ρόλο του στη Λέστερ του 2016 και έναν χρόνο αργότερα πήρε ξανά το μετάλλιο, αυτή τη φορά ως μέλος των «μπλε» του Λονδίνου.

Σταδιακά και μέχρι και σήμερα έχει μάθει να πατάει πολύ περισσότερο στο μισό γήπεδο του αντιπάλου και μάλιστα να βρίσκεται και μέσα στην αντίπαλη περιοχή για να δοκιμάζει ν' απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Πριν απ' όλα αυτά, όμως, αποτέλεσε έναν «κόφτη» που θα ήθελαν όλοι στην ομάδα τους. Τις δυο χρονιές που αναδείχθηκε back-to-back πρωταθλητής Αγγλίας, είχε σε σύνολο 302 τάκλιν και 238 παρεμβάσεις σε αντίπαλο για τη μπάλα, αριθμοί που ήταν καλύτεροι από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του κορυφαίου πρωταθλήματος.

