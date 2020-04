Οι «κόκκινοι» συνεχίζουν τα προγράμματα γυμναστικής και τις προπονήσεις από το σπίτι μέσω κάμερας και στο πιο πρόσφατο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Λίβερπουλ, ο Κλοπ έκανε πλάκα για το γεγονός πως είχαν ξυπνήσει περισσότεροι γυμναστές παρά παίκτες!

Ο Φαν Ντάικ άρχισε να του λέει για barbeque και ψήσιμο, έπειτα έπιασαν το μαλλί του Μάτιπ που είναι άφρο και μεγαλώνει, ενώ ξανά ο Αλεξάντερ - Άρνολντ έγινε στόχος καζούρας.

Δείτε το ωραίο βίντεο:

Another check in with the Reds online - core work, barbecue chat and Joel's afro all on the agenda

At times like these, it's important to keep active together and stay in touch with family and friends pic.twitter.com/z2xcWM1nnP

— Liverpool FC (at ) (@LFC) April 17, 2020