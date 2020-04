Ο Μουρίνιο είχε πει «ναι» στην Λίβερπουλ!

«Τι θα είχε συμβεί εάν;» αναρωτιόμαστε πολλές φορές στην ζωή μας και είναι μια φράση που βρίσκει απόλυτη εφαρμογή και στον αθλητισμό. Τι θα είχε συμβει, λοιπόν, εάν το καλοκαίρι του 2004 ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε υπογράψει στην... Λίβερπουλ;

Και όμως, ο Γάλλος δημοσιογράφος Νικολά Βιλά αποκαλύπτει σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory» (Μουρίνιο: Στην σκιά του Ξεχωριστού, από τις αρχές έως την δόξα) ότι ο Πορτογάλος τεχνικός είχε δώσει τα χέρια με τους Κόκκινους για να αναλάβει το καλοκαίρι του 2004.

Ο Μουρίνιο, ο οποίος κατέκτησε διαδοχικά με την Πόρτο το Κύπελλο UEFA και το Champions League, είχε περίοπτη θέση στην λίστα των υποψηφίων διαδόχων του Ζεράρ Ουγιέ για τον πάγκο της Λίβερπουλ.

Όπως αποκαλύπτει ο άλλοτε σύμβουλος του Μουρίνιο, Ζόρζε Μπάιντεκ, «ο Μουρίνιο θα έπρεπε να είχε πάει στην Λίβερπουλ. Ο Ρικ Πάρι (σ.σ. τότε εκτελεστικός διευθυντής) ήταν αρμόδιος για τις μεταγραφές και είχαμε μια συμφωνία».

Τι μεσολάβησε; Η Λίβερπουλ ζήτησε 15 ημέρες προθεσμία, η Τσέλσι έκανε μια πολύ καλύτερη οικονομικά πρόταση στον Μουρίνιο και αυτός επέλεξε την ομάδα του Λονδίνου, με τους Κόκκινους να καταλήγουν στον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μόλις είχε κατακτήσει το Κύπελλο UEFA με την Βαλένθια.

Και, έναν χρόνο αργότερα, κατέκτησε το Champions League στον ιστορικό τελικό της Κωνσταντινούπολης με αντίπαλο την Μίλαν, με τον Τζέιμι Κάραγκερ να παραδέχεται πρόσφατα ότι οι ποδοσφαιριστές γνώριζαν για τις επαφές με τον Μουρίνιο, αν και ο ίδιος προτιμούσε τον Ράφα. Στην πρώτη του σεζόν, βεβαίως, ο Ζοσέ οδήγησε την Τσέλσι στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από... 50 χρόνια!