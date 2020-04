Γουίλιαν: «Μπορεί να κολλήσω από αντίπαλο και να μεταφέρω τον ιό στο σπίτι μου...» (vid)

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Τσέλσι, μένει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι, δεν υπάρχει πλέον καμία πιθανότητα ν' ανανεωθεί το συμβόλαιό του με τον σύλλογο, θέλει μεν να παραμείνει πιστός στην ομάδα και να προσφέρει μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος, αλλά έχει θορυβηθεί με τον κορονοϊό.

Μιλώντας από το σπίτι του σε τηλεοπτική εκπομπή για τις σκέψεις που κάνει, έδειξε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή υπέρμαχος της όσο το δυνατόν πιο άμεσης επιστροφής στην αγωνιστική δράση...

«Θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά οι αρμόδιοι κάθε ενδεχόμενο γιατί μπορεί να παίξω εγώ απέναντι σε κάποιον αντίπαλο που έχει τον ιο, μετά να κολλήσω και να επιστρέψω στο σπίτι στη σύζυγο και τα παιδιά μου και να τους μεταδώσω τον ιο...» είπε χαρακτηριστικά.

Players that play against each other could have the virus and if I get it and stay with my family I could pass it"

