Κορονοϊός: Η Τσέλσι παρέχει 78.000 γεύματα σε νοσοκομεία της Αγγλίας

Στο πλευρό των γιατρών στέκονται και οι «μπλε» για τη δική τους μάχη που δίνουν καθημερινά για την καταπολέμηση του Covid-19.

Η πρωτοβουλία της Τσέλσι, στοχεύει στο να βοηθήσει το προσωπικό του NHS που εργάζεται σε μεγάλες βάρδιες και επομένως μπορεί να δυσκολεύεται να αποκτήσει τρόφιμα καλής ποιότητας σε τακτική βάση.

Τα γεύματα, τα οποία είναι δωρεάν, θα διανέμονται καθημερινά για τις επόμενες έξι εβδομάδες, με 13.000 γεύματα την εβδομάδα.

Επίσης, η διοίκηση της Τσέλσι, αποφάσισε να βοηθήσει όλους αυτούς που δεν έχουν κάποιο μέρος για να μείνουν, προσφέροντας τους δωρεάν διαμονή σε οικιστικές μονάδες στο Λονδίνο.

Chelsea Football Club will this week begin providing 78,000 meals to the National Health Service (NHS) and charities that support the elderly and vulnerable groups.

