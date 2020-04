Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο θρυλικός πρώην αμυντικός της Τσέλσι και νυν βοηθός προπονητή στην Άστον Βίλα, έβγαλε από τις σακούλες όλα τα ποδοσφαιρικά παπούτσια που είχε κρατήσει, φανέλες, περιβραχιόνια και αναμνηστικά μιας ολόκληρης ζωής για να ξεδιαλέξει τα αντικείμενα που θα βάλει σε δημοπρασία εντός της ημέρας.

Παρουσιάζοντας στον κόσμο ορισμένα ζευγάρια παπούτσια, θυμόταν που έχει φορέσει το καθένα και τι αναμνήσεις τα συνοδεύουν, ενώ, αναφέρθηκε και στη συνήθεια που είχε να φοράει τρία διαφορετικά ζευγάρια για κάθε ματς! «Ένα στο ζέσταμα, ένα στο πρώτο ημίχρονο κι ένα στο δεύτερο...».

John Terry showing off his boot collection from his playing days on Instagram yesterday..

It still baffles me that he wore 3 pairs of boots in one game!

(via johnterry.26 on Instagram) pic.twitter.com/TdOGwTvJ5F

— Oddschanger (@Oddschanger) April 15, 2020