Το You'll Never Walk Alone του Ολυμπιακού για τα θύματα του Χίλσμπορο (pic)

Οι Πειραιώτες που διατηρούν μια εξαιρετική σχέση με την Λίβερπουλ, ανέφεραν μέσω των λογαριασμών τους στα social: «Στη μνήμη των 96 θυμάτων από την τραγωδία στο Χίλσμπορο. You'll Never Walk Alone».

In loving memory of the 96 victims of the Hillsborough Disaster, You'll Never Walk Alone @LFC #LFC #YNWA #Olympiacos pic.twitter.com/MbcNJf2lEL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 15, 2020