Λονδρέζικο ντέρμπι για τον ανιψιό του Μπογκάρντε! (pic)

Ο Γουίνστον Μπογκάρντε υπήρξε ένας πολύ δυναμικός αμυντικός που αναδείχθηκε στον Άγιαξ και κατέκτησε με την φανέλα του το Champions League, αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια σε Μίλαν, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι. Κατέχει, μάλιστα, και... περίοπτη θέση στην λίστα των χειρότερων παικτών στην ιστορία της Premier League.

Ο ανιψιός του, ο 16χρονος αμυντικός μέσος Λαμάρε, κλέβει την παράσταση με την ομάδα Κ17 της Φέγενορντ και η Άρσεναλ με την Τότεναμ φέρονται αποφασισμένες να... παίξουν ντέρμπι για την απόκτησή του.

Δεν είναι πάντως, οι μοναδικές ομάδες που ενδιαφέρονται για τον ταλαντούχο Ολλανδό, το όνομα του οποίου βρίσκεται και στα μπλοκάκια των Γιουβέντους, Μίλαν, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Σάλκε.

