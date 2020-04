Οι οπαδοί της Νιουκάστλ ζητάνε την απόκτηση του Χάρι Κέιν (pic)

Ο υψηλόσωμος επιθετικός, βρίσκεται ήδη στη λίστα αρκετών ομάδων για την απόκτηση του, ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ, είναι μία από αυτές που θέλουν τον Χάρι Κέιν να αγωνίζεται με τη φανέλα της του χρόνου. Η διοίκηση ωστόσο των «σπιρουνιών» φρόντισε να βάλει "stop" σε οποιαδήποτε πρόταση των «κόκκινων διαβόλων».

Από την άλλη οι οπαδοί της Νιουκάστλ, κάθονται αναπαυτικά στον καναπέ τους και παρακολουθούν με ευχαρίστηση τα όσα γράφονται για τον Κέιν.

Μάλιστα, χαριτολογώντας ζητούν την απόκτηση του Αγγλου επιθετικού από την διοίκηση της Νιουκάστλ. Ο Κέιν αυτή τη στιγμή κοστολογείται στα 227 εκατομμύρια ευρώ την ίδια στιγμή όπου το ρόστερ της Νιουκάστλ είναι στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Welcome to Newcastle Harry Kane. #nufc https://t.co/03xtROmmqb

I heard @HKane is available for £200m..

If he’s going to break Shearers record, atleast do it at Newcastle https://t.co/RQ2OrYFXiT

— NUFC HQ (@NUFC_HQ) April 14, 2020