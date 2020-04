Ο Λόνγκσταφ των 850 λιρών δώρισε χρήματα για την μάχη κατά του κορονοϊού (Pics & vid)

Ο Λόνγκσταφ αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Νιουκάστλ. Τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα να δώσει στην ομάδα του τη νίκη, με δικό του γκολ. Συνολικά κατέγραψε εννέα εμφανίσεις.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής βλέποντας τα όσα συμβαίνουν στη χώρα του, εξαιτίας του κορονοϊού θέλησε να συμβάλει κι αυτός σε αυτόν τον αγώνα.

Οι απολαβές του Λονγκσταφ δεν ξεπερνάνε τις 850 λίρες εβδομαδιαίως. Ωστόσο, αυτό δεν τον σταμάτησε από τα πραγματοποιήσει μία δωρεά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα σε όλους να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Matty Longstaff contributed some of his £850 a week wages to the Premier League players’ NHS fund last week. #nufc [Chronicle]

