ΜένουμεΣπίτι: Ο Μίλνερ βγήκε στον κήπο να... καθαρίσει πέτρες (vid)

Ο Άγγλος χαφ της Λίβερπουλ και ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έδωσε γι' ακόμα μια ημέρα της καραντίνας, λόγο για να γελάσει ο κόσμος.

Κάθισε κάτω στον κήπο κι άρχισε να καθαρίζει πετραδάκια. Όχι πως ήταν σίγουρος για ποιον λόγο το έκανε, αλλά μάλλον ήθελε να ηρεμήσει η σύζυγός του στο σπίτι, όπως γράφει κι εκείνος...

On to the first on my new list of chores... I’m not 100% sure but I think maybe Mrs M wants me out of the house for a while #stonemethiswilltakeawhile#easytomissone #maybeifigravelshewillletmeoff#staysafe pic.twitter.com/pJpvKFHLvj

— James Milner (@JamesMilner) April 13, 2020