Αβέβαιο ακόμα το μέλλον της Premier League, ωστόσο οι Reds δεν χάνουν το κέφι τους! Μένουν σπίτι, γυμνάζονται για να είναι έτοιμοι στην επιστροφή και ο Γιούργκεν Κλοπ δίνει... οδηγίες. Ενα απολαυστικό video που γίνεται ακόμα καλύτερο όταν όλοι αποφασίσουν να πουν το τραγούδι για τα γενέθλια του Μανέ.

A little something to brighten up your Saturday

Sadio's birthday singalong

Klopp: "Naby lad"

More new-look hairstyles #StayHome this weekend and make sure to keep in touch with family and friends pic.twitter.com/1kKF4ydsNs

