Σαουθάμπτον: Μείωση μισθού σε όλους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων!

Οι «άγιοι» ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία διαφοροποίηση στις αποδοχές των εργαζομένων του συλλόγου εκτός του αγωνιστικού τμήματος και ό,τι μείωση θα σημειωθεί, θ' αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Παίκτες, προπονητής, μέλη του τεχνικού επιτελείου και διοικούντες δέχθηκαν να μειωθεί ο μισθός τους για τους μήνες Απρίλη, Μάη και Ιούνιο, με την εγγύηση της ιδιοκτησίας πως οι υπάλληλοι θα συνεχίσουν όλοι δίχως την παραμικρή απώλεια και θα πληρώνονται κανονικά!

#SaintsFC can detail measures it is taking as part of the club’s ongoing response to the coronavirus pandemic: https://t.co/1pMnaqFQMS

— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 9, 2020