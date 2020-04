Πριν από πρόσφατο πρωινό πρόγραμμα της γιόγκα ο Φαν Ντάικ έκανε χαβαλέ στον Λόβρεν για τον ύπνο και τα μαλλιά του, ο Μανέ «πείραξε» τον Βαϊνάλντουμ, ο Σενεγαλέζος άκουσε να τον κατηγορούν για φωτογραφίες στην παραλία, ενώ όλοι μαζί τραγούδησαν για τα γενέθλια του Χάρβεϊ Έλιοτ.

Ο Κλοπ μόνιμα χαμογελαστός απολάμβανε τα πειράγματα των ποδοσφαιριστών του, ενώ, ο Τσάμπερλεϊν «πέταξε» την άκυρη απορία για τα πόδια του, με τον Φαν Ντάικ να το προσπαθεί και να μην καταφέρνει να το κάνει!

Something to put a smile on your face

We check in with the Reds before another online squad yoga session - big smiles, togetherness and a special birthday singalong.

At times like these, it's important to keep active together and stay in touch with family and friends. pic.twitter.com/6xtJMGyuA3

