Ο Σενεγελέζος επιθετικός μιλάει στο φιλμ για όλη τη ζωή του, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι θα μπορούσε να πετύχει πράγματα στο ποδόσφαιρο, την... απόδραση από το σπίτι του με έναν σάκο τον οποίο είχε κρύψει σε θάμνο στην αυλή και όσα πέρασε μέχρι να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης με τη Λίβερπουλ.

«Είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος... Έτσι μεγάλωσα...» αναφέρει το παιδί από τη Σενεγάλη.

Δείτε το τρέιλερ:

The Sadio Mane documentary 'Made in Senegal' looks brilliant and is released today.

It looks at his amazing journey from being a boy in a small Senegalese Village to a European Champion and one of the best players in the world.

