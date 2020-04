Πιάστηκαν στα «πράσα» διεθνείς Άγγλοι ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν στριπ σόου σε live streaming (pics & vids)

Ο διάσημος ράπερ τραγουδιστής, Tory Lanez ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (07/04) live μετάδοση στο Intagram έχοντας για καλεσμένες... call girls. Οπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος κόσμου μπήκε για να παρακολουθήσει αυτό το show, με τους θεατές να φτάνουν τους 300 χιλιάδες.

Ανάμεσα σε αυτούς... εντοπίστηκαν και τέσσερις διεθνείς ποδοσφαιριστές της Αγγλίας. Ο λόγος για τους Γουόκερ, Στέρλινγκ, Ράσφορντ και Σάντσο.

Θυμίζουμε πως ο αμυντικός της Σίτι, κινδυνεύει με αποκλεισμό από την Εθνική Αγγλίας, μετά το πάρτι που έκανε στο σπίτι του εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Rashford & Sancho messing around in Tory Lanez IG live pic.twitter.com/DhlHSW42KT — Ali.(@UtdAlii) April 2, 2020

Marcus Rashford and Jadon Sancho just casually having a chat on Tory Lanez Instagram live pic.twitter.com/vkA9gptHPp — RiZzy(@RiZzyUTD) April 2, 2020