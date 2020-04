Γκόρντον Τέιλορ: «Δεν θα δεχτώ μείωση στα 2 εκατομμύρια που παίρνω»

Μιλώντας στην «Guardian», o Γκόρντον Τέιλορ τόνισε η Ενωση θα κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ωστόσο τόνισε πως ο ίδιος δεν θα δεχτεί μείωση στα 2 εκατομμύρια λίρες που λαμβάνει.

«Αυτό που λένε οι παίκτες είναι πως κάθε σύλλογος πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα μόνος του, δεν υπάρχει ένα κοστούμι που να κάνει σε όλους επειδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά οικονομικά μεγέθη στις ομάδες.

Πρέπει στο τραπέζι να βρίσκονται όλα τα οικονομικά γεγονότα και εγώ σας διαβεβαιώνω πως οι παίκτες θα κάνουν το παν για να κρατήσουν την ομάδα τους ζωντανή και υγιή αλλά και φυσικά τις δουλειές τους.

Η Ένωση θα κάνει δωρεές και συμμετέχει στις φιλανθρωπίες των παικτών. Στην παρούσα φάση η άποψη είναι πως όσοι είναι πάνω από τα 60 θα παίρνουν όλο τον μισθό τους.

£2m-a-year PFA chief Gordon Taylor will NOT be taking a pay cut during the coronavirus crisishttps://t.co/tS47HEI4bi

