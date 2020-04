Κάραγκερ: «Ντρεπόμουν για τη Λίβερπουλ γιατί...» (vid)

Ο εκ των θρύλων των «κόκκινων», παλαίμαχος αμυντικός και νυν τηλεσχολιαστής στο SkySports εμφανίστηκε ανακουφισμένος από την ανακοίνωση του κλαμπ, το βράδυ της Δευτέρας, να πάρει πίσω την απόφαση για το υπαλληλικό προσωπικό και να βρει άλλους τρόπους ώστε να διαφυλάξει την συνέχιση της καταβολής των μισθών τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Ήμουν εκνευρισμένος γιατί η Λίβερπουλ ως Πρωταθλήτρια Ευρώπης, ως πρωτοπόρος της Premier League, ακόμα και σε αντίπαλους οπαδούς φαινόταν ως πρότυπο λειτουργίας και θα ήθελαν όλοι να δουν τις ομάδες τους να πορεύονται με τέτοιο πλάνο. Και μια τέτοια λανθασμένη απόφαση με έκανε να ντρέπομαι που είμαι οπαδός της Λίβερπουλ...» είπε ο Κάραγκερ!

"I was angry and to get something so badly wrong, I could not believe it I was embarrassed as a Liverpool fan"

Jamie Carragher on Liverpool originally putting their non-laying staff on furlough before reversing the decision pic.twitter.com/LnB5k8cnmX

