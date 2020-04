Ο Ντάνι Ρόουζ βοηθάει τους γιατρούς στέλνοντας εκατοντάδες πίτσες (vid)

Ο 29χρονος αμυντικός θέλησε να βοηθήσει κι αυτός τους γιατρούς του NHS στην Αγγλία που δίνουν τη δική τους μάχη καθημερινά, στέλνοντας εκατοντάδες κουτιά από πίτσα στους εργαζόμενους του νοσοκομείου North Middlesex University.

Λίγες ημέρες πριν είχε δωρίσει το ποσό των 21.000 ευρώ και τώρα με αυτή την κίνηση, έδειξε πως βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που βοηθάνε όσους έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Το προσωπικό του νοσοκομείου από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Ντάνι Ρόουζ γι' αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

#ThankYou Danny Rose for the hundreds of @Dominos_UK pizzas arriving for #TeamNorthMid #NHS pic.twitter.com/r8gxeS0ylu

— North Mid Hospital (@NorthMidNHS) April 6, 2020