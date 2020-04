Κορονοϊός: Όλοι στο πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα

Η απώλεια της μητέρας του Πεπ Γκουαρδιόλα εξαιτίας του κορονοϊού βύθισε στο πένθος την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια. Δεκάδες σύλλογοι, μεταξύ των οποίων παραδοσιακοί «αντίπαλοι», όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Λίβερουλ, έστειλαν μέσω Διαδικτύου τα συλλυπητήρια τους στον Καταλανό τεχνικό.

Real Madrid C.F. is deeply saddened by the passing of Dolors Sala Carrió, the mother of Pep Guardiola. Our club wishes to convey its condolences to her family and loved ones.

— Real Madrid C.F. (realmadriden) April 6, 2020

Τα συγκινητικά μηνύματα, όμως, ήρθαν από ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάζεται ή συνεργάστηκε στο παρελθόν ο Πεπ, σε Σίτι, Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα.

«Μου φέρθηκες πάντα σαν να ήμουν γιος σου και όπως σε μια οικογένεια γελάμε όλι μαζί, επίσης κλαίμε όλοι μαζί. Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στον Πεπ και στην οικογένεια Γκουαρδιόλα» έγραψε ο Γάλλος μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Μπενζαμέν Μεντί.

You always have treated me like a son and just like in a family we laugh together, we also cry together. My deepest condoleances to Pep and all the Guardiola family pic.twitter.com/qwjySGDMPF — Benjamin Mendy (benmendy23) April 6, 2020

Ο Φρανκ Ριμπερί, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Πεπ στην Μπάγερν, έγραψε: «Η είδηση της απώλειας της μητέρας του Πεπ μας θλίβει βαθύτατα όλους. Θα ήθελα να εκφράσω την θλίψη και τα συλλυπητήρια σε εσένα και στην οικογένειά σου. Εκείνη και εσύ θα είστε μέρος των προσευχών μας από εδώ και πέρα. Πεπ, μείνε δυνατός!».

Hearing about the loss of Pep's mother has deeply saddened us.

We would like to express our sorrow and condolences to you and your family. She and you will be a part of our prayers from now on.

Stay strong Pep! — Franck Ribéry (FranckRibery) April 6, 2020

Ο Πέδρο, τον οποίο ο Γκουαρδιόλα ανέβασε και καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, έγραψε: «Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πεπ Γκουαρδιόλα για τον θάνατο της μητέρας του, Ντολόρς Σάλα. Όλη μου η αγάπη για εκείνον και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη».