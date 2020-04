Ο Γουόκερ είχε παραβιάσει ξανά την καραντίνα μαζί με τον Ρούνεϊ πηγαίνοντας για γκολφ (pic)

Ο ακραίος μπακ των «πολιτών» σύμφωνα με την «Sun» λίγες ημέρες πριν το πάρτι, είχε «παραβιάσει» την καραντίνα πηγαίνοντας για βόλτα με τον γείτονα του, Γουέϊν Ρούνεϊ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές μένουν δίπλα-δίπλα στο Τσεσάιρ και όπως είναι λογικό οι δυο τους περνάνε αρκετό χρόνο μαζί, όταν δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ωστόσο, μετά την έξαρση του κορονοϊού, στην Αγγλία έχει δοθεί εντολή σε όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ώστε να προφυλαχθούν από την πανδημία.

Οι δύο Αγγλοι ποδοσφαιριστές φαίνεται πως δεν... κατάλαβαν καλά και αποφάσισαν να βγουν έξω για να παίξουν γκολφ στο Πρέστμπουρι, μαζί με τις οικογένειες τους.

Ωστόσο, έγιναν αμέσως αντιληπτοί και η αστυνομία δεν άργησε να φανεί. Οι ίδιοι τόνισαν πως δεν ήθελαν να προκαλέσουν με αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση και δήλωσαν μετανιωμένοι.

Ο Γουόκερ μετά το περιστατικό με το πάρτι στο σπίτι του, απολογήθηκε μέσω ενός βίντεο που ανέρτησε στα social media ζητώντας παράλληλα να παραμείνουν όλοι στα σπίτια τους.

