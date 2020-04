Είναι ο Φαν Ντάικ ο καλύτερος αμυντικός στην ιστορία της Premier League; (pics & vid)

Εδώ και αρκετά χρόνια φίλοι της Premier League, θέτουν ως θέμα συζήτησης, για τον Νο.1 κεντρικό αμυντικό στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Παίκτες όπως, ο Στιβ Μπρους, ο Τζον Τέρι, ο Τόνι Ανταμς, ο Γιαπ Σταμ, ο Ρίο Φέρντιναρντ, ο Βίνσεντ Κομπανί, ο Φίρχιλ Φαν-Ντάικ και ο Νεμάνια Βίντιτς αναφέρονται συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ έχει βελτιώσει σε τεράστιο βαθμό της άμυνα των «Reds» . Εχει γίνει μάλιστα και σύνθημα στα χείλη των οπαδών για την τεράστια συνεισφορά του.

Jamie Redknapp on Virgil van Dijk: : “He’s the best for me, the best defender I’ve seen in the Premier League era.” Do you agree? pic.twitter.com/5scKkPalTc — Details On Football (@theDOFootball) April 1, 2020

Μπορεί ο Ολλανδός να θεωρείται ο καλύτερος αμυντικός στην Premier League αλλά ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά άλλων στόπερ, θα διαπιστώσουμε ό,τι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Συγκεκριμένα, ο Νεμάνια Βίντιτς όταν φορούσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πραγματικός «βράχος» στο κέντρο της άμυνας. Το αποδεικνύουν και τα νούμερα άλλωστε…

This photo is interesting. No bias included, who are you picking out the two and why? pic.twitter.com/fvwyxoFzXN — EPL Bible (@EPLBible) March 31, 2020

Όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν κατακτήσει την Premier League το 2008/09 τα στατιστικά του Σέρβου κεντρικού αμυντικού ήταν ανώτερα από αυτά του Φαν Ντάικ τη σεζόν 2018/19. Ακόμα κι αυτά του Βίνσεντ Κομπανί τη χρονιά 2010/11 δείχνουν πως ο Βέλγος υπερέχει του Ολλανδού.

Van Dijk (18/19) Clean sheets

Blocks

Interceptions

Tackles

Clearances Kompany (10/11) Clean sheets

Blocks

Interceptions

Tackles

Clearances @VincentKompany was not nominated for the POTY in 2011... pic.twitter.com/rdzqEIJRAX — FansBet (@FansBet) May 2, 2019

Βέβαια, τα στατιστικά στοιχεία δεν απεικονίζουν πάντα και την πραγματικότητα. Κάποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να βγάλει διαφορετικά πράγματα στο γήπεδο. Όπως και να ‘χει η καλύτερη περυσινή σεζόν του Φαν-Ντάικ δεν «αγγίζει» αυτές των Βίντιτς και Κομπανί. Τουλάχιστον στατιστικά…

Επιμέλεια: Κώστας Τόπας