Λίνεκερ: «Συζητούν και οι σύλλογοι της Premier για τη μείωση μισθών» (vid)

Στη Νιούκαστλ οι υπάλληλοι σταμάτησαν να πληρώνονται, στην Τότεναμ υπήρξε μείωση αποδοχών μονάχα στο υπαλληλικό προσωπικό, ενώ στη Νόριτς, παίκτες, προπονητής, διοικούντες και ιδιοκτήτης θα προσφέρουν εθελοντικά για να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι του συλλόγου να παίρνουν τους μισθούς τους στο 100%.

Ο Έντι Χάου στη Μπόρνμουθ έγινε ο πρώτος προπονητής που εθελοντικά θέλει να μειωθούν οι απολαβές του για το καλό των υπολοίπων και ο Γκάρι Λίνεκερ σχολίασε:

«Είμαι σίγουρος ότι τα μεγάλα αστέρια και οι μεγάλοι σύλλογοι το κοιτάζουν και θα κάνουν το σωστό με τους μισθούς. Περιμένω εξελίξεις τις επόμενες ημέρες γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε μια νύχτα. Δεν έχω πληροφορίες, αλλά είμαι σίγουρος ότι σε μια εβδομάδα θα έχουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα.

Σε Ισπανία και Ιταλία παίκτες εθελοντικά αναφέρθηκαν στη μείωση των μισθών και περιμένω και ελπίζω και νομίζω ότι είναι το σωστό ότι οι ποδοσφαιριστές θα παίξουν το δικό τους ρόλο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

"I expect and hope that footballers will try and do their bit" @GaryLineker on Premier League players taking wage cuts pic.twitter.com/s5viEdeXvf

— Football Daily (@footballdaily) April 3, 2020