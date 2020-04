-«Κρις τι έχει συμβεί στο Φράτον Παρκ; Δεν έχω δει...»

-«Δεν ξέρω Τζεφ...»

Αυτός ο διάλογος σκόρπισε γέλιο και προκάλεσε μια ιστορική τηλεοπτική στιγμή στο SkySports ακριβώς πριν από 10 χρόνια, όταν ο Κρις Καμάρα τα 'χασε τελείως μη έχοντας αντιληφθεί ότι έχει υπάρξει αποβολή ποδοσφαιριστή στο οποίο... όφειλε να παρακολουθεί και βρισκόταν στο γήπεδο.

«Έχουμε μάθει ότι ο Φάντεν Μπόρε είδε δεύτερη κίτρινη... Μέτρα τους παίκτες της Πόρτσμουθ» του είπε ο Τζεφ Στέλινγκ, με τον Καμάρα ν' απαντάει: «Όχι έχεις δίκιο είδα ότι έβγαινε αλλά νόμιζα ότι θα έμπαινε άλλος με αλλαγή...».

TELLY GOLD: It’s 10 years to the day since this iconic moment in sports broadcasting history.

“We go live to Portsmouth where there’s been a sending off, what’s happening @chris_kammy?”

“I dunno, @JeffStelling. Has there? I must have missed that.”

pic.twitter.com/ld0OQK1BRT

— Proper Football (@sid_lambert) April 3, 2020