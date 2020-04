Ανησυχεί η Λίβερπουλ για πιθανή αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ

Η διοίκηση της Λίβερπουλ, θα κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της ώστε να δεσμεύσει το μέλλον του Κλοπ στην ομάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Mirror», θα πρέπει να δώσει «μάχη» με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καθώς βλέπουν στο πρόσωπο του τεχνικού των «Reds» τον αντικαταστάτη του Γιοάχιμ Λεβ.

Είναι αυτονόητο ότι το ιδανικό σενάριο για τη Λίβερπουλ θα ήταν η συμφωνία ενός νέου συμβολαίου ώστε ο Κλοπ να καθιερωθεί για αρκετά χρόνια στην ομάδα, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν οι Φέργκιουσον και Βενγκέρ με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Αρσεναλ αντίστοιχα.

Από την άλλη το συμβόλαιο του Λεβ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Γερμανίας λήγει το 2022. Την ίδια χρονιά δηλαδή με το τέλος του συμβολαίου του Κλοπ με τους «κόκκινους».

Παρ' όλα αυτά οι όροι του συμβολαίου του Γιούργκεν Κλοπ δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης αλλά ούτε μπορεί αν αποχωρήσει από τον σύλλογο νωρίτερα από το 2022.

Liverpool 'facing huge battle to keep hold of Jurgen Klopp as Germany eye him as Joachim Low's successor' https://t.co/boOLK0SVTh

— MailOnline Sport (@MailSport) April 1, 2020