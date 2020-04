Μουρίνιο μέσω Skype: «Παίξτε μπάλα με τον τοίχο, το παιδί σας, ή στον κήπο»! (vid)

Κάθε Τετάρτη σε περιμένουν περιστροφές* στο καζίνο της bwin. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ πλέον, έτσι και η Τότεναμ έχει εγκαταλείψει το προπονητικό κέντρο και κάνει προγράμματα μέσω διαδικτύου και Skype με την επίβλεψη των γυμναστών.

Σε ένα από τα γκρουπ που χωρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές, ο Ζοσέ Μουρίνιο άρχισε να λέει: «Παίξτε με μπάλα, κρατήστε τη στον έλεγχό σας, παίξτε με τον τοίχο, παίξτε με κάποιον αν υπάρχει στο σπίτι ή βγείτε στον κήπο αν έχετε»!

Δείτε το βίντεο:

Jose Mourinho taking a virtual training session with his Tottenham players

"If you have a garden go to your garden" pic.twitter.com/nVSYmThKv1

— Football Daily (@footballdaily) April 1, 2020