Οι παίκτες τη Γουότφορντ συνδέονται μέσω βίντεοκλησης για μαθήματα ποδηλάτου (pics)

Οι παίκτες του συλλόγου μπορεί να μην βρίσκονται μεταξύ τους αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει από το να γυμναστούν μαζί διαδικτυακά.

Ετσι αποφάσισαν όλοι μαζί να συνδεθούν μέσω βίντεοκλησης και να κάνουν μαθήματα γυμναστικής με ποδήλατο, ο καθένας από το δικό του σπίτι.

Ολα τα λεφτά ο πορτιέρε της Γουότφορντ, Μπεν Φόστερ ο οποίος μετέτρεψε την ποδοσφαιρική του εμφάνιση σε στολή ποδηλάτη, ώστε να μπει περισσότερο στο κλίμα.

Coronavirus: Foster leads teammates through indoor spin session as Watford stars bid to stay sharp https://t.co/xWiChUL3Md pic.twitter.com/Jch0gcSJXC

— SportsGridUK (@Sportsgriduk) March 31, 2020