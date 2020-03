Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, πέρα φυσικά από την απειλή της ίδιας της ζωής, είναι η ακινησία και η παραμονή στο σπίτι δίχως να υπάρχει δράση...

Ο Κένι Νταλγκλίς μάλλον το βιώνει πολύ καλά αυτό και ξέρει πως για την ηλικία του πρέπει να ξεμουδιάζει αρκετά συχνά.

Έτσι, μοιράστηκε με τον κόσμο ένα μικρό κομμάτι της ημέρας του, αποφασίζοντας να βγει και να παίξει λίγη μπάλα στον κήπο του για να ... ξανανιώσει.

Morning.

Still a bit odd with no football.

No problem, Sir King Kenny has us covered.

Enjoy! pic.twitter.com/GvndySTcJh

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) March 30, 2020