Απίστευτο Toilet Paper Challenge από τα αδέρφια Αγιού με... ανάποδο ψαλιδάκι! (vid)

O Αντρέ Αγιού παίζει πλέον στην Σουόνσι, ο Τζόρνταν στην Κρίσταλ Πάλας κι ο Ιμπραΐμ στην Κόλετζ Γιουρόπα ΦΚ.

Τα τρία αδέρφια μένουν σπίτι, συμμετέχουν κι αυτά στην τρέλα του Toilet Paper Challenge και στο τέλος έχουν και... γκολ με ψαλιδάκι!

#menoumespiti και σώζουμε ο ένας την ζωή του άλλου!

Stay home ,stay safe GOAL !!#ayewbrothers @jordan_ayew9 @AyewAyew17 May Allah keep us safe pic.twitter.com/TbXY6bxdCN

— André Ayew (@AyewAndre) March 28, 2020